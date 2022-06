Domy bez pozwolenia na budowę dla wszystkich. Rząd zapowiada gigantyczną zmianę

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest konieczne, jeśli na danym terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Termin na wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla domu do 70 mkw. skrócono do 21 dni. Tymczasem przy standardowej budowie obecnie jest to 30 dni, choć wielokrotnie ten termin jest o wiele miesięcy przekraczany.