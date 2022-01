Donald Tusk o 500+. "Na to na pewno nikt się nie zamachnie"

- Jeśli pytacie, czego będą moim zdaniem Polacy oczekiwali po nowej władzy, to zachowania tego, co już otrzymali, jako transfery socjalne — i na to na pewno nikt się nie zamachnie — ale przede wszystkim takiej zmiany strumienia pieniędzy, które z finansowania państwa jako władzy zamieni się w finansowanie państwa jako zestawu usług — pewnych wysokich standardów, które złoża się na ofertę państwa, która nie polega tylko na prostym transferze finansowym — wyjaśnił Tusk.