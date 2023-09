Drakońska kara dla pirata. 40 punktów karnych i mandat jak średnia pensja

W ubiegłym roku, kiedy to wprowadzony został nowy taryfikator, policjanci nałożyli mniej mandatów niż rok wcześniej, jednak na kwotę niemal dwukrotnie wyższą – doszło do wzrostu z 692 mln zł w 2021 r. do 1 mld 359 mln zł w ubiegłym. W ubiegłym roku średni mandat opiewał na 326 zł - podawała w marcu "Rzeczpospolita".