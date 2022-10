Drakońska kara dla pirata drogowego. Dwa wybryki warte cztery tysiące złotych

Oznacza to, że za przekroczenie prędkości do 30 km/h po raz pierwszy mandat wynosi do 400 zł, a 800 zł w recydywie. Przy piratowaniu od 31 do 40 km/h za szybko jest to - odpowiednio - do 800 lub 1600 zł. Przy przekroczeniu prędkości o 41-50 km/h kara rośnie do wysokości tysiąca -dwóch tysięcy złotych. Złamanie ograniczenia prędkości o 51-60 km/h to już 1,5 lub 3 tys. zł; o 61-70 km/h - 2 lub 4 tys. zł; o 71 km/h i więcej - 2,5 lub 5 tys. zł.