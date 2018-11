Dramat księgowego z kablówki UPC. Nie wiedział jak ukryć podwyżkę, to napisał wprost

Sprawdźcie swoje rozliczenia z operatorem telewizji kablowej UPC Polska. Księgowi tej firmy najwyraźniej nie wiedzieli jak poinformować klientów o konieczności podwyższenia cen usług. Prawdopodobnie tysiące osób dostało faktury zawierające zmyśloną usługę.

(Materiały prasowe, Fot: UPC)

To po prostu "podwyżka", którą UPC wstawiło do miesięcznych rozliczeń z klientami za październik. Wiadomo, że "podwyżka" kosztuje 9 złotych, a dodatkowo jest obłożona stawką 23 proc. podatku VAT, czyli razem 11,07 zł. Skąd to wzięli? Zarówno w cenniku UPC Polska nie ma takiej usługi jak "podwyżka". Również regulamin świadczenie usług telekomunikacyjnych nie wspomina o możliwości wprowadzenia nagłej "podwyżki".

Przypomnijmy, że po latach sądowych bojów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dostawcami internetu i telewizji procedura podnoszenia cen za usługi jest jasno określona. Zmiana warunków umowy nie może być jednostronnie narzucona konsumentowi. Wymaga jego osobnej zgody i podpisania nowej umowy. Oczywiście istnieją setki sposobów na nieoficjalne podnoszenie opłat. Każda z firm, która bawi się w ten sposób z klientami, może jednak spodziewać się, że takie praktyki zostaną wyjątkowo wnikliwie prześwietlone przez UOKiK. Kara może zaboleć o czym przekonały się: T-Mobile (15 mln kary za dodatkowe płatności w usłudze "Granie na czekanie", Orange (30 mln kary za przedłużanie umów klientom bez ich zgody), Telekomunikacja Nasza (1,8 mln zł za m.in obciążanie konsumentów opłatami za dodatkowe usługi) itd.

UPC nie bawiło się w żadne sztuczki, tylko bum i podwyżka została dopisana na fakturze.

Już samo dopisanie "podwyżki" do listy usług i okraszenie podatkiem VAT zakrawa na kuriozum. Klient może roześmiać się UPC w twarz, albo do słuchawki infolinii: "nie zamawiałem takiej usługi, nie zapłacę i co mi zrobicie?" Odpowiedź brzmi nic. - Na fakturze powinna być podana nazwa czy rodzaj towaru lub usługi. Podwyżka to nie żaden towar lub usługa. Powinna być doliczona do ceny innych usług, których dotyczy, a nie występować jako osobna pozycja - dziwi się doradca podatkowy Przemysław Antas.

To tylko... błąd techniczny, nieznaczna zmiana ceny

- Faktura zawierała błędny zapis, który znalazł się tam ze względu na błąd techniczny systemu, który już wyeliminowaliśmy. Dotyczył niewielkiej grupy klientów, których przepraszamy za zaistniałą sytuację - przyznaje Michał Fura z biura prasowego UPC Polska. Dodaje, że firma stale inwestuje w rozwój parametrów usług, które oferuje swoim klientom. - Dzięki temu, w październiku wąskiej grupie klientów biznesowych podnieśliśmy oferowane prędkości, przenosząc ich na średnio dwa razy szybsze prędkości. Podwyższeniu parametrów usługi towarzyszyła nieznaczna zmiana ceny, o której klienci zostali poinformowani bezpośrednio w sposób zgodny z obowiązującym prawem - wyjaśnia.

Czy to, co robi UPC, jest zgodne z prawem? UOKiK unika jednoznacznego werdyktu. Po naszym pytaniu odezwali się jednak przedstawiciele delegatury urzędu w Bydgoszczy (znani z tropienia zmowy cenowej i przyczyn podwyżek cen masła). Przypomnieli, że do sądowego finału zmierza właśnie sprawa kary dla UPC Polska, dotyczącej podwyższania klientom abonamentu za Internet o 7 zł. Urząd uznał, że (w latach 2014- 2016) UPC naruszyło dobre obyczaje. - Podwyżka uzależniona była wyłącznie od woli operatora. Konsument mógł płacić wyższą cenę lub wypowiedzieć umowę, nie miał możliwości korzystania z dotychczasowej oferty- tłumaczył wówczas Marek Niechciał, prezes UOKiK. Urzędnicy ukarali spółkę kwotą 814 tys. zł, zobowiązując UPC do zwrotu "podwyżki" za każdy opłacony miesiąc.

UPC Polska usprawiedliwiała się, że przy 1,4 mln klientów nie sposób dyskutować z każdym w sprawie 7 złotych. Dlatego hurtem zmieniło warunki umowy. Spółka odwołała się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Najbliższa rozprawa w tej sprawie odbędzie się 22 listopada.