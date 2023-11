Skok średniej płacy dopiero przed nami. Przedsiębiorcy złapią się za portfele

Ekspertka tłumaczy, że dla pracowników sektora publicznego 7,5 tys. złotych brutto to często pieniądze nieosiągalne. "Dla niektórych więc komunikaty o wzrostach gospodarczych muszą być irytujące. Mniej zarabia się w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw, widzimy także, że administracja, edukacja, ochrona zdrowia, gdyby te sektory dorzucić do statystyk GUS, to średnia nie byłaby taka imponująca" – dodaje ekspertka.