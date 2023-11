Na to czekali Polacy. Wielka zmiana w pensjach

Analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego Dawid Sułkowski zauważył, że tempo wzrostu wynagrodzeń wzrosło w październiku z 10,3 proc. do 12,8 proc. rok do roku (rdr). Najszybszy wzrost wystąpił w górnictwie (61,2 proc.), co jest efektem premii wypłacanych w październiku.