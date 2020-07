Drogie owoce. Ceny malin będą jednak spadać

Złą wiadomością jest jakość tych owoców. Głównie ze względu na pogodę nie będą tak dorodne i słodkie. - Niestety na rynek trafiać też będą maliny dużo niższej jakości z upraw polowych, co może przyczyniać się do spadku zainteresowania konsumentów tymi owocami - dodaje dr Kraciński.

Podczas gdy deserowe maliny będą tanieć te do przetwórstwa zdrożeją. Jak wyjaśnia ekspert, ceny skupu malin do mrożenia wynosiły od 4,30 do 5,00 zł/kg w I klasie jakości oraz od 3,70 do 4,50 zł/kg w II klasie jakości. Dostawy jednak nie były jeszcze duże.