Drożyzna dopłynęła na baseny. Kolejne aquaparki podnoszą ceny

Ale na tym nie koniec. Kilkukrotnie informowaliśmy w naszych serwisach o tym, jak wyglądają rozliczenia za energię elektryczną, które w ostatnich tygodniach trafiają do milionów Polaków. Niedopłata rzędu 500-600 złotych to norma i w dużej mierze efekt pracy z domu, ale nie tylko. Prąd drożeje, podobnie jak wywóz śmieci.

Efekt? Godzina na basenie to wydatek rzędu 23 zł. Do tej pory było to 20 zł. Z kolei pobyt w strefie SPA&Wellnes podrożał o 4 zł. Z dotychczasowych 42 zł za dwie godziny relaksu do 46 zł. W weekendy zaś: z 50 do 54 zł.