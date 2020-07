Koronawirus. Firmy energetyczne wystawiają rachunki za pracę zdalną. Dopłaty sięgają nawet 500 zł

Wielu pracowników polubiło taki tryb pracy. Główne powody to oszczędność czasu i pieniędzy. Czasu, ponieważ nie trzeba wstawać wcześniej, aby przyszykować się i dotrzeć do pracy, a pieniędzy, gdyż sumy, które dotychczas wydawaliśmy na bilety czy paliwo, powinny zostać w naszych portfelach. No właśnie, powinny.