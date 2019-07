Drożyzna na bazarach. Fasolka bije cenowe rekordy

Kilogram fasolki szparagowej jest w tym roku droższy o ponad 10 złotych. Drogie są też ziemniaki i młoda pietruszka. Wszystko przez suszę i brak rąk do pracy.

W zeszłym roku kilogram fasolki szparagowej kosztował w hurcie od 4 do 6 złotych. W tym roku ceny przekraczają niekiedy 16 złotych za kilogram. Przeciętna cena to 14 złotych. Na bazarach bywa więc jeszcze drożej.

- Sytuacja jest bardzo trudna, rośliny mają po 2-3 strąki - mówi pan Witold, plantator fasolki z okolic Żmigrodu. - Susza to jedno, ale mieliśmy też zimną wiosnę, przez co część roślin pomarzła. Zbiory są bardzo słabe.

Problemem w przypadku fasolki szparagowej są też kłopotliwe i czasochłonne zbiory, bo strączki trzeba zbierać ręcznie. A chętnych do pracy na plantacjach brakuje.

- Uprawa powoli przestaje być opłacalna. Pracowników na rynku jest niewielu, nie każdy chce pracować w polu, a ci co chcą, żądają coraz większych stawek. Ratujemy się pracownikami z Ukrainy, ale oni też żądają coraz wyższych stawek - mówi pan Witold.

Fasolka to niejedyne warzywo, którego ceny biją rekordy. W tym roku głośno było o cenach pietruszki , które w hurcie przekraczały 15 - 20 złotych, a na bazarach nieraz dochodziły do prawie 30 zł za kilogram.

- Wygląda na to, że ceny nie spadną - mówi Anna Kaszewiak. - Młoda pietruszka, razem z natką, kosztuje od 4 do ok. 5 złotych za pęczek. Z kolei tegoroczna, obrywana pietruszka 15 złotych za kilogram.