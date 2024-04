Drożyzna wróciła do dyskontów. Ujawnili "sklepową inflację"

Różnice między wysokością końcowego rachunku z marca i kwietnia są jednak trudne do wytłumaczenia, nawet biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenie. "Fakt" odwiedził Biedronkę, Dino, Lidla i Aldi. Średnia wartość paragonu to 183 zł. Dziennik podkreśla, że to o 34 zł więcej niż w marcu. Żywność podrożała więc prawie o 23 proc.