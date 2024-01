Podwyżki emerytur. To będzie pierwszy taki rok. Ministra potwierdza

- Pracujemy nad stworzeniem mechanizmu drugiej waloryzacji rent i emerytur tak, by przy określonym wskaźniku inflacji była ona przeprowadzana nie tylko w marcu, ale jeszcze raz w roku, np. we wrześniu - powiedziała szefowa rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Będzie to pierwszy rok z dwoma podwyżkami świadczeń dla emerytów.