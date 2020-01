WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Najnowsze Popularne Promocje Kombinują Czy to się opłaca? Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne WP Finanse podróże + 2 duża rodzinatoyota Krzysztof Olszewski 18 min. temu Duże auto dla dużej rodziny. Na nowy samochód wystarczy dodatek 500+ W Polsce – jak wynika z danych GUS – żyje ponad 600 tysięcy rodzin wielodzietnych, czyli posiadających trójkę i więcej dzieci. To kilka milionów Polaków, którzy byli bardzo po macoszemu traktowani przez… producentów samochodów, choć teraz ten trend wyraźnie się zmienia. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie W minivanie podróżować może jednocześnie nawet 9 osób, każda z nich w komfortowych warunkach. (WP.PL, Fot: olszewski krzysztof) Pierwsze skojarzenie, gdy rodzic w Polsce mówi o liczbie dzieci w domu? Comiesięczna wypłata 500+. Przy trójce dzieci to 1500 zł dodatkowo do miesięcznego budżetu. Przy większej liczbie dzieci środki te proporcjonalnie rosną. Na osobach, które dzieci nie mają, to liczby, które robią wrażenie. Co roku duża rodzina otrzyma również – niezależnie od dochodu – ulgę podatkową. W przypadku trójki dzieci to również kwota nie do pogardzenia, bo wynosi 4224 zł. Duże rodziny mogą również liczyć na – choć mniej znaczące – to również atrakcyjne zniżki. Umożliwia to Karta Dużej Rodziny. Dzięki niej duże rodziny znacznie mniej zapłacą za wydanie dokumentów takich jak paszport. Mogą liczyć na zniżki w muzeach, galeriach czy przy wejściach do parków narodowych. Duża rodzina to również nieco tańsze bilety do kina, bilety kolejowe czy paliwo. W tej ostatniej kategorii zniżka ma raczej charakter symboliczny, bo to np. tańsza o 8 groszy benzyna lub ropa. O 20 proc. mniej zapłacimy natomiast za kawę czy hot dogi z Orlenu. Kiedy wyjazd samochodem jest wyzwaniem Zniżki to cenny przywilej dla dużej rodziny, ale zdecydowanie większym wyzwaniem są podróże. Większość samochodów osobowych nie jest bowiem w stanie pomieścić 5 osób – szczególnie jeśli te najmłodsze muszą jeździć w fotelikach.

W wielu modelach aut wystarczą zaledwie dwa foteliki, by trzecia osoba nie miała szans, by komfortowo i bezpiecznie siąść na tylnej kanapie samochodu. Problem ten dotyczy nawet potężnych SUV-ów, w których środkowe siedzenie służy najczęściej za dodatkowe oparcie lub miejsce na schowek lub napoje. A w foteliku dzieci przewozimy do momentu, aż osiągną 135 cm wzrostu, co oznacza, że obowiązek ten może dotyczyć i 9-latka. I jak w tej sytuacji przewieźć trójkę dzieci… *Siedem miejsc bez bagażnika * Częściowym rozwiązaniem problemu są samochody siedmioosobowe, a dokładniej auta, w których znaczną część bagażnika można zamienić na dodatkowe fotele dla dzieci. Takim rozwiązaniem dysponuje np. Volkswagen w modelu Touran. Podobną propozycję ma Renault Espace, Ford w wersji S-Max czy Peugeot. Problemem jest jednak to, że trzeci fotel znacząco zmniejsza bagażnik. Tak to np. wygląda w Touranie, gdzie przy 7 fotelach można zapomnieć o umieszczeniu wózka w bagażniku czy dwóch większych walizek. Jedynym rozwiązaniem jest montaż dodatkowego bagażnika dachowego, a więc i większe spalanie. Producenci aut zauważyli ten problem i coraz częściej dla większych rodzin oferują więc minivany. To auta przypominające nieco dostawcze busy, choć w praktyce niemające z nimi wiele wspólnego. W minivanie podróżować może jednocześnie nawet 9 osób, każda z nich w komfortowych warunkach. Tu nie ma miejsca na kompromisy, składane siedzenia w bagażniku. Trzeci rząd ma być równie wygodny, co drugi – ze swobodnym dostęp do każdego z foteli. Taki model auta promuje m.in. Toyota, której sztandarowej minivanem jest model Proace Verso. WP.PL Podziel się Test 1500 km O tym, jak sprawuje się niemal 5-metrowy samochód dla 8 osób, sprawdziliśmy na liczącej ponad 1500 kilometrów trasie. Testowa Toyota wyposażona była w dwulitrowy silnik diesla i 6-biegową manualną skrzynię. To, co kluczowe przy tak długiej trasie, to automatyzm, choć tu mankamentem była manualna skrzynia. Automatyczne jest więc w Proace włączanie świateł drogowych i wycieraczek.

Samochód wyposażono również – co w Toyocie jest standardem – w automatyczne systemy wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, asystenta pasa ruchu czy układ rozpoznawania znaków drogowych. Wszystkie powyższe rozwiązania łatwo docenić na autostradach czy ekspresówkach, gdy monotonna jazda sprawia, że możemy przegapić znak ograniczenia prędkości. Samochód pozostanie również na tym samym pasie, a nawet skoryguje nasz tor jazdy jeśli wykonamy niechcący niezamierzony i delikatny ruch kierownicą. O nasze bezpieczeństwo równie dobrze zadba aktywny, a więc również automatyczny tempomat, który przyspiesza i zwalnia w razie potrzeby i, co najważniejsze, zachowuje spory odstęp od poprzedzającego nas pojazdu. Odstęp znacznie większy niż zachowuje większość kierowców jadących bez tempomatu, dzięki czemu gwałtowne hamowanie nie jest tak niebezpiecznie. Przestrzeń ponad wszystko Systemy bezpieczeństwa są kluczowe podczas podróżowania z dziećmi, ale to, co najszybciej docenimy w Toyocie, to przestrzeń. Wszystkie 8 miejsc wyposażono w ISOFIX, a więc każdy z fotelików jest na stałe wpięty do siedzenia. Fotelik nie buja się, nie przemieszcza, a to poza wspomnianym bezpieczeństwem znacząco ułatwia samodzielnie zapięcie się maluchów w pasy. Nam pozostaje tylko sprawdzić, czy zrobiły to poprawnie. Dzieci bez problemu mogą również z auta wysiąść, bo w samochodzie swobodnie stoją – zarówno w trzecim, jak i w drugim rzędzie. Wejść do auta, w pozycji niemal stojącej, ma również dorosły, gdy przypięcia w foteliku wymaga dziecko, które nie umie zrobić tego samodzielnie. WP.PL Podziel się Kompromisów nie ma również w przypadku bagażnika. Można w nim przewozić wózek, nawet go nie składając. Walizki pomieszczą wiele rzeczy – nie tylko zakupy czy bagaże na weekendowy wypad, ale również to, wszystko czego można potrzebować rodzina, wyjeżdżając na dwa tygodnie pod namiot. WP.PL Podziel się O dodatkowych bagażnikach na dach można zapomnieć, chyba że ktoś potrzebuje rowerów. Wówczas dodatkowym elementem będzie bagażnik na rower montowany na hak. Praktycznym rozwiązaniem jest również klapa od bagażnika, która podczas złej pogody… działała jak dach dla wózka i osób, które ładowały do auta zakupy. WP.PL Podziel się Kierowca z dziećmi doceni również przesuwne drzwi. Dzięki temu nie drżymy o lakier nasz i naszych sąsiadów podczas otwierania drzwi w ciasnym centrum handlowym. Trudne początki manewrowania Wady auta dla dużej rodziny? Choć widoczność z niego jest doskonała, to przesiadka z tradycyjnego auta może początkowo przyprawić o palpitacje serca. Minivan jest duży i manewrowanie nim podczas pierwszych dni wymaga wprawy. Kierowca szybko jednak zapomina o gabarytach Toyoty, jeśli ta jest wyposażona w kamerę i czujniki parkowania. Dzięki nim manewrowanie jest rzeczywiście proste i równie wygodne, jak i mniejszym autem. W testowej wersji zabrakło natomiast… zabudowy, a dokładniej schowka pomiędzy fotelem kierowcy a pasażera. Fakt – dziecko mogło dzięki temu przejść z drugiego rzędu do przodu podczas postoju, ale kierowca ma problem, co zrobić z przegryzkami, napojami, które powinny być ukryte w schowku podczas długiej jazdy. Schowku, którego zabrakło. I na koniec koszty Toyota w wersji 8-osobowej to miesięczny wydatek w leasingu konsumenckim ok. 1600 zł. To oznacza, że ratę na auto można niemal w całości pokryć z 500+, o ile posiadamy minimum trójkę dzieci. To kuszące, tym bardziej że umowa zawierana jest na trzy lata, a wpłata własna uwzględniająca ubezpieczenie to maksymalnie 15 tysięcy złotych. W tym czasie auto objęte jest gwarancją producenta. Kto nie potrzebuje auta na 8, tylko na 7 osób, może skorzystać z tańszego rozwiązania, a więc Toyoty PROACE CITY Verso, która jest znacznie tańsza. Tu rata wynosi od 899 do 1299 zł , a więc w całości wydatek na auto można pokryć z comiesięcznego 500+. WP.PL Podziel się Codzienne koszty użytkowania? Również nas nie zabolą, bo choć podróżujemy minivanem, to średnie spalanie waha się między 8 a 9 litrów ropy, co przy tak dużym aucie pozostaje wynikiem lepiej niż bardzo dobrym. WP.PL Podziel się