Dwa miesiące urlopu tylko dla ojców. Niewykorzystane przepadną

W każdym kraju UE ojcowie mają zyskać prawo do dwóch miesięcy urlopu rodzicielskiego, których nie będą mogli przekazać matkom. Unijna komisja przyjęła we wtorek dyrektywę w tej sprawie.

Dyrektywa wpłynie na to, że poszczególne kraje unijne będą wprowadzały minimum cztery miesiące płatnego urlopu rodzicielskiego, w tym dwa wyłącznie dla ojców. Jeśli ojcowie nie skorzystają z urlopu, ten przepada.

Drogi są dwie (zakładamy, że roczny urlop w tej chwili w pełni wykorzystuje matka): albo zabieramy z 12 miesięcy wspomniane 2 dla ojca i matce zostaje 10 miesięcy, albo do tych 12 dokładamy jeszcze 2 kolejne, tak by w sumie było ich 14. Jak mówił w wywiadzie wiceminister Stanisław Szwed, on sam optowałby za tym drugim wariantem.