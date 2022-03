Dwucyfrowa inflacja? "To może być odczyt za marzec, albo kwiecień"

Inflacja może w tym roku sięgnąć 9 proc., a w niektórych miesiącach prawdopodobne są dwucyfrowe odczyty. - Nie za bardzo można z nią walczyć, to jest inflacja kosztowa. Tak jak z szokiem naftowym w latach 70. Gospodarka musiała się wtedy trochę uniezależnić od ropy. Teraz mówimy o przełączeniu się na inne źródła energii, lub innych dostawców. W przypadku jednych krajów będzie to łatwiejsze, w przypadku innych, wręcz niemożliwe. Na przykład Niemcy. Cały czas ten eksport gazu z Rosji jest faktem, zapotrzebowanie Niemiec na gaz jest w 60 proc. zaspokajane importem z Rosji, jeśli by go zatrzymano, mielibyśmy do czynienia z istotną recesją - powiedział w programie "Newsroom" WP dr Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista banku Pekao.