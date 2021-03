Dżem od zespołu Dżem. "Ostatnie miesiące nie należą do łatwych"

"Daj mi chleba z dżemem, bo Dżem to jest blues" to słowa piosenki "Chleb z dżemem" formacji Dżem. Zespół właśnie wypuścił... własną serię tego specjału.

"Ostatnie miesiące nie należą do łatwych. Koronawirus wywrócił funkcjonowanie świata, także naszego, niemal do góry nogami" - zaczyna się wpis na Facebooku grupy Dżem.

"To zatrzymanie pozwoliło nam jednak chwilę odpocząć, zregenerować się, przemyśleć kilka ważnych spraw i... zacząć realizować pomysły, które w głowach krążyły od bardzo dawna" - czytamy.

W taki oto sposób powstał pomysł na produkcję i sprzedaż dżemów marki Dżem. Do wyboru cztery smaki: truskawkowy i malinowy - po 13,99zł oraz porzeczkowy i agrestowy - po 12,99 zł.

Każdy słoiczek to 260 g dżemu, na każdym dopisek "bio". Specjały są wytworzone - jak głosi ulotka - z ekologicznych owoców, gotowane i pasteryzowane.

"Naszym 'paliwem' jest muzyka. To coś, bez czego nie wyobrażamy sobie codzienności. Przerywając dżemową ciszę donosimy zatem, że od kilku tygodni intensywnie pracujemy nad nowym materiałem. A tymczasem, załoga naszego biura również nie próżnuje i zrealizowała coś, co jako gadżet przewija się przez całą naszą artystyczną działalność" - podkreśla zespół.

We wpisie czytamy, że zespół niejednokrotnie otrzymywał dżemy od fanów po koncertach. "Produkt ten gościł również na okładce zapisu 'Spodkowego' koncertu z 92 r., a nawet w jednej z naszych piosenek z płyty '2004'. Tym razem to my chcielibyśmy zaproponować Wam gadżet w postaci serii przepysznych, ekologicznych Dżemowych dżemów" - podsumowuje zespół.