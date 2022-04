Ponad 100 tys. zł za skrawek zieleni w mieście. Ogródki działkowe idą jak woda

- Rodzinnych Ogrodów Działkowych w zasadzie nie przybywa, mimo że apelujemy do samorządów lokalnych o przeznaczanie na ten cel terenów. Oznacza to, że ktoś musi zrezygnować, by ktoś inny mógł przejąć działkę – mówi Lidia Sosnowska z Polskiego Związku Działkowców. – Najczęściej jest tak, że działkowiec przekazuje ogród komuś bliskiemu. Dlatego zarządy poszczególnych ROD mają niewiele ofert, które mogą przedstawić chętnym – przyznaje.