Dziecięcy adwokat, konkubinat na takich zasadach jak rodzina. Rzecznik praw dziecka proponuje nowelizację prawa

Partnerzy bez ślubu, którzy wychowują dziecko, mają być traktowani na równi z małżeństwem oraz stworzenie instytucji adwokata dziecka, który reprezentowałby w sprawach rodzinnych - m.in. takie zmiany w przepisach proponuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Dokument ma być przełomem w myśleniu o dziecku i rodzinie. Świadczyć o tym ma choćby zmiana sformułowania "władza rodzicielska" na "odpowiedzialność rodzicielska". Ma to podkreślać, że dziecko nie jest własnością rodziców.

Nowe przepisy, zaproponowane przez Marka Michalaka , zakładają wprowadzenie instytucji adwokata dziecka . Miałby on występować m.in. w sprawach o adopcję zagraniczną lub złożenie przez adoptowane dziecko wniosku o orzeczenie dot. kontaktów z biologicznymi rodzicami.

Zgodnie z projektem, konkubinat wciąż pozostawałby związkiem nieformalnym, jednak w takich relacjach jak małżonkowie. Oznacza to, że konkubentów wychowujących dzieci obowiązywałoby to samo prawo co małżonków.