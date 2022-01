Dzięki ciasteczkowej wróżbie stał się bogaczem. Wygrał 4 mln dolarów

Emerytowany amerykański sierżant, weteran z Iraku, dla kaprysu wypełnił kupon loterii numerami, które znalazł w ciasteczkach z wróżbą z ulubionej cukierni. To, co się wydarzyło później, przerosło jego oczekiwania. - Myślałem, że to żart - przyznał. Okazało się, że zgarnął największą wygraną w historii gry Mega Millions w Karolinie Północnej.