Dzień Chłopaka 2019. Kiedy obchodzimy i skąd pochodzi ta tradycja?

Tegoroczny Dzień Chłopaka zbliża się wielkimi krokami. Geneza tej tradycji w Polsce nie jest do końca jasna, ale na stałe wpisała się do naszego kalendarza. Podpowiadamy, kiedy dokładnie obchodzimy to "święto".

Dzień Chłopaka 2019. Kiedy obchodzimy?

Dzień Chłopaka to "święto" zwyczajowo obchodzone w Polsce 30 września. Jest to jedno z najpopularniejszych "świąt" wśród młodzieży, ale nie tylko. Często dzień ten porównywany jest z Dniem Mężczyzny, który obchodzimy 10 marca.

Geneza tej tradycji w naszym kraju nie jest do końca jasna. Jednak z roku na rok coraz mocniej odznacza się w kalendarzu, dzięki mediom oraz dużej popularności wśród młodzieży.

W Dzień Chłopaka nierzadko w szkołach organizowane są m.in. zabawy i zawody. Zgodnie z tradycją mężczyźni otrzymują tego dnia drobne upominki i prezenty.

Dzień Chłopaka 2019. Jedno "święto" kilka dat

Dzień Chłopaka w Polsce obchodzony jest pod koniec września. Tradycja ta kultywowana jest również w innych krajach, jednak w różnych terminach.

W Wielkiej Brytanii oraz Irlandia Dzień Chłopaka obchodzony jest 5 kwietnia, w Brazylii 15 lipca, natomiast w Indiach i Meksyku 19 listopada.

Początków tradycji Dnia Chłopaka doszukiwać się można w Japonii. Jak czytamy na portalu kalendarzswiat.pl, prawdopodobnie już w VI wieku n.e. zapoczątkowane zostały obchody święta Tango no Sekku, czyli Dnia Chłopca, w którym rodziny cieszyły się z rozwoju i postępów w nauce męskiej części swojego potomstwa.

Po II wojnie światowej święto to zostało przemianowane na Dzień Dziecka (jap. Kodomo no Hi) i poświęcone jest wszystkim dzieciom.