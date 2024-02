Dziś mija ważny termin dla podatników. Trzeba dostarczyć ten druk

Wśród druków, które należy przekazać płatnikom do końca lutego znajdują się również PIT-8C (informujący o dochodach uzyskanych z tzw. kapitałów pieniężnych), IFT-1 / IFT-1R, (dla osób niemających w Polsce miejsca zamieszkania), czy PIT-16A do US -skierowany do przedsiębiorców, którzy opodatkowali swoje dochody na zasadzie karty podatkowej.