Dziwactwo na stronie KE. Jest tu przepis na tradycyjnego dönera

W kwietniu 2024 r. Turcja złożyła wniosek o objęcie döner kebaba ochroną jako "gwarantowaną tradycyjną specjalność". Może to wpłynąć na właścicieli kebabów w Niemczech, ich indywidualne przepisy oraz klientów. "Wyrażenie döner odnosi się do tradycyjnej techniki gotowania, a nie do obszaru geograficznego" - argumentuje Turcja.

Przeciwko są Niemcy, którzy uważają, że "należy zachować różne metody przygotowywania tego dania", bo odzwierciedla to różnorodność kraju. Komisja Europejska ma czas do 24 września, aby podjąć decyzję w tej sprawie.

Przepis na tradycyjny döner kebab

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej można znaleźć przepis na tradycyjny döner kobeb. Wyróżnia się dwa główne rodzaje tego produktu w zależności od rodzaju użytego mięsa: döner z czerwonego mięsa (wołowina i baranina) oraz döner z kurczaka. Döner to tradycyjne danie mięsne, przygotowywane poprzez pionowe pieczenie na rożnie, po wcześniejszym zamarynowaniu mięsa (wołowego, baraniego lub z kurczaka) w przyprawach takich jak czarny i biały pieprz, papryka, tymianek oraz sól.

Czasem dodaje się również jogurt lub mleko, choć przy marynowaniu kurczaka mleko nie jest stosowane. Następnie mięso nabija się na rożen, przeplatając je cienkimi kawałkami tłuszczu zwierzęcego (np. tłuszczem z ogona owczego czy łoju wołowego). Wołowina i baranina mogą być także mielone i używane w postaci mieszanki.

Restauracje dostały gotowe wytyczne do przygotowania dönera z czerwonego mięsa. Do nabicia kebaba potrzebne są: 100 kg mięsa z bydła co najmniej 16-miesięcznego lub baraniny z owcy powyżej 6 miesięcy, 8-10 kg tłuszczu zwierzęcego, 2-3 kg jogurtu lub mleka, 2-3 kg cebuli, 2-3 kg soli oraz po 100-200 g pieprzu, papryki i tymianku.

W przypadku dönera z kurczaka, używa się mięsa z piersi lub uda kurczaka, marynowanego w przyprawach i soli, z dodatkiem jogurtu (ale bez mleka).

Mięso kroi się na plastry o grubości 3-5 mm, a kurczaka na nieco grubsze kawałki (1-2 cm). Po zamarynowaniu przez minimum 10 godzin w temperaturze +4°C, mięso zostaje nabijane na rożen, a pomiędzy warstwami mięsa umieszcza się plastry tłuszczu wołowego lub baraniego, tworząc blok dönera.

Blok dönera jest następnie gotowany pionowo przed piecem z regulowanym paleniskiem, obracany przez co najmniej 45 minut, aż cała powierzchnia mięsa będzie równomiernie ugotowana. Podczas pieczenia wykorzystywane są różne źródła ciepła, takie jak gaz ziemny, elektryczność, drewno czy węgiel. Gdy mięso jest gotowe, kroi się je na cienkie plastry o grubości 3-5 mm przy użyciu noża döner lub mechanicznego urządzenia.

Niemcy przeciwko pomysłowi Turcji

Jeśli KE przychyli się do wniosku Turcji, to popularne w Niemczech kebaby z warzywami, indykiem i niektóre kebaby cielęce nie będą dozwolone. Problem polega bowiem na tym, że we wniosku nie ma o nich mowy, a to spowoduje zamieszanie w niemieckim przemyśle spożywczym.