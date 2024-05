Niemcy chcą maksymalnej ceny kebaba. Wiemy, co myślą Polacy

Redakcja WP Finanse postanowiła sprawdzić, co o cenach kebaba myślą Polacy. Średnia cena nad Wisłą to około 20 zł. Z badania wynika, że 45 proc. ankietowanych uważa tę kwotę za optymalną. Co trzeci Polaków ocenia, że 20 zł za kebaba to za drogo.