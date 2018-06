Ed Sheeran pozwany na 100 mln dolarów o plagiat. Chodzi o „Thinking Out Loud”

Brytyjski muzyk Ed Sheeran został oskarżony o skopiowanie piosenki Marvina Gaye’a „Let’s Get In On” z 1973 r. Pozywający żądają 100 mln dolarów rekompensaty.

Sprawa dotyczy utworu Sheerana „Thinking Out Loud”, który swoją premierę miał w 2014 r. Spółka Structured Asset Sales, będąca właścicielem jednej trzeciej praw autorskich do piosenki „Let’s Get In On”, oskarżyła brytyjskiego wokalistę o dokonanie plagiatu kompozycji Marvina Gaye’a.