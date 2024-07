Rok temu wprowadzili nocną prohibicję. Oto efekty

Pierwsze efekty można było zauważyć już w pierwszym półroczu 2023 r. Zbigniew Ulman, zastępca komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa, przyznał, że liczba zgłoszeń ze strony mieszkańców w tamtym okresie spadła. - Mieliśmy do czynienia z zakupem alkoholu nocą i potem spożywaniem go na ławce bądź na terenie parku. To były najczęstsze zgłoszenia dotyczące alkoholu - dowodził Ulman.