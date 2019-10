Ekologia w nietypowy sposób. Piwo w papierowych butelkach

Carlsberg ma nietypowy pomysł na ekologiczne rozwiązanie dotyczące problemu recyklingu, chce sprzedawać piwo w papierowych butelkach. Producent piwa zaprezentował prototyp na światowym szczycie burmistrzów w Kopenhadze.

- Kontynuujemy wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań we wszystkich naszych formatach opakowań. Jesteśmy zadowoleni z postępów, jakie poczyniliśmy do tej pory w dziedzinie butelki z zielonego włókna. Chociaż nie jest to jeszcze produkt końcowy, te dwa prototypy są ważnym krokiem w kierunku realizacji naszej ostatecznej ambicji wprowadzenia przełomowego rozwiązania na rynek. Innowacje wymagają czasu i będziemy nadal współpracować z wiodącymi ekspertami w celu przezwyciężenia pozostałych problemów technicznych, podobnie jak w przypadku naszego pakietu Snap Pack redukującego plastik - zapewnia cytowana w komunikacie Myriam Shingleton, wiceprezes ds. rozwoju Grupy Carlsberg.

Carlsberg dołącza w ten sposób do innych gigantów, jak The Coca-Cola Company, The Absolut Company (Absolut Vodka) i L'Oréal, które "łączy wizja rozwoju ekologicznych opakowań dzięki postępowi technologii butelek papierowych". Zmiany poniekąd wymuszają coraz bardziej świadomi konsumenci, dlatego firmy te zobowiązały się do wdrażania ekologicznych rozwiązań. Carlsberg, oprócz prac nad ekologicznymi opakowaniami, zamierza też ograniczyć emisję dwutlenku węgla przy produkcji piwa do zera oraz o 30 proc. w pełnym łańcuchu dostaw.