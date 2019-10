Czy większe opakowanie bardziej się opłaca? Niekoniecznie

Na tzw. chłopski rozum wydaje się, że jeżeli kupujemy ten sam produkt w większym opakowaniu, to powinien kosztować relatywnie mniej – koniec końców przecież zmniejsza się koszt opakowania w przeliczeniu na jednostkę produktu w nim. A jednak po przeliczeniu nie raz okazało się, że nie zawsze tak jest.

Większość z nas woli kupić większe opakowanie, aby produkt wystarczył nam na dłużej. Oczywiście, nie ma nigdzie obietnicy, że wtedy cena powinna być niższa, ale zwykle przyjmujemy, że tak jest. Producentowi też jest to na rękę - lepiej przecież sprzedać więcej niż mniej, ponosi także mniejszy koszt np. produkcji opakowania czy transportu.

Jakim cudem? Chyba producenci po prostu żerują na przeświadczeniu, że większe = bardziej opłacalne. Co ciekawe, zjawisko to zaobserwowałam głównie w sieciach supermarketów. W dyskontach nie trafiłam na coś takiego.

Przyjrzyjmy się poszczególnym przykładom. Do porównania wyszukałam dokładnie te same produkty w różnych wariantach pojemnościowych i w cenach regularnych.

Chemia domowa to chyba dział, gdzie najczęściej spotkałam się z tym zjawiskiem. Zadziwiające, że kupując np. trzykrotnie większe opakowanie kapsułek do prania, jednostkowa cena jest wyższa.

Co prawda mniejsza tabliczka jest w promocji, ale przeliczając cenę za 1 kg przed promocją wychodzi 31,50 zł/kg, czyli w dalszym ciągu taniej niż kupując trzy razy większą czekoladę!

Nie od dziś wiadomo, że połowa opakowania czipsów to powietrze. Zadziwiające jest jednak, że nawet powietrze potrafi być droższe.

Cena dwóch opakowań małego masła roślinnego to niemalże to samo co dwukrotnie większe pudełko.