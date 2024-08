Ekspertka wskazuje duży błąd, który popełnia wiele osób w pracy

Han zaleca określenie swoich mocnych stron i najważniejszych aspektów pracy, by skupić się na ich doskonaleniu. – Ludzie błędnie myślą, że musisz być doskonały we wszystkim, co robisz, aby odnieść sukces - mówi. Według niej, dążenie do perfekcji we wszystkim może prowadzić do wypalenia zawodowego.