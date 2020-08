Eksplozja w Bejrucie widziana z kosmosu. Zdjęcia sprzed i po tragedii

4 sierpnia doszło do ogromnej eksplozji saletry amonowej w porcie w Bejrucie (stolicy Libanu). Skala tragedii była tak duża, że miejsce katastrofy można dostrzec z orbity okołoziemskiej.

Obrazują to między innymi zdjęcia wykonane przez znajdującego się na orbicie satelitę Sentinel-2, działającego w ramach programu Copernicus (nowa nazwa Programu Obserwacji Ziemi Komisji Europejskiej). Takiego typu obrazy są wsparciem dla służb ratunkowych, które potrzebują jak najwięcej dokładnych i pewnych informacji o miejscu zdarzenia.

Sylwia Nasiłowska, project manager w firmie CloudFerro, która jest operatorem platformy CREODIAS, umożliwiającej łatwy dostęp do danych satelitarnych w ramach programu Copernicus, wyjaśnia, że porównując zdjęcia sprzed i po wybuchu można przeanalizować sytuację na miejscu zdarzenia.

- W pierwszym kroku porównaliśmy wizualnie dwa zdjęcia wykonane przez satelitę Sentinel-2. Pierwsze pochodzi z 24 lipca, czyli 11 dni przed eksplozją. Dostępne są jeszcze zobrazowania z 3 sierpnia oraz 29 lipca, jednak występuje na nich lekkie zachmurzenie co powoduje, że analiza porównawcza może nie być wiarygodna. Kolejne wykonane zostało 4 dni po wypadku, czyli 8 sierpnia - tłumaczy Nasiłowska.

- Zestawienie obu obrazów pozwala ocenić rozmiar strat, ale nie tylko. Wykorzystując zdjęcia wykonane z użyciem bliskiej podczerwieni (false color), możemy zaobserwować obecność roślinności zielonej, czyli tej, która przetrwała eksplozję, oznaczonej tutaj na różowo. Pozwala to ocenić najgroźniejszy w skutkach zasięg wybuchu - dodaje.

Zdjęcia w bliskiej podczerwieni wykonane prez Sentinel-2 pozwalają łatwo i szybko wyodrębnić wszystko to, co w normalnym świetle ma zielone liście. Dzięki temu można otrzymać dokładną informację na temat flory. Jest to przydatne podczas analizowania obszarów miejskich, szczególnie w suchych klimatach, gdzie roślinności jest niewiele i jest ona przedmiotem szczególnej opieki.