Piwa bezalkoholowe mają lepszy skład niż kolorowe napoje gazowane. Porównałam etykiety

Cukier, konserwanty, aromaty i sztuczne barwniki. To skład napojów gazowanych, po które latem sięgamy częściej niż zimą. Co gorsza piją je też dzieci. Absurdalnie - piwa bezalkoholowe mają lepszy skład niż kolorowe trunki z bąbelkami.

Lato i wysokie temperatury sprzyjają sięganiu po zimne, gazowane napoje. Fanami tego typu trunków są dzieci, które są w stanie wypić naprawdę sporą ilość bąbelków w ciągu dnia. Tylko niestety takie napoje to zazwyczaj morze cukru i całe spektrum dodatków do żywności. Koleżanka opowiada mi o znajomych, którzy dziecku przelewali do kubka bezalkoholowego radlera (maluch, który sięgał po butelkę z daleka wyglądającą jak butelka piwa, wzbudzał zbyt wiele zainteresowania), bo uznali, że ma mniej chemii.

Znam zalecenia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która jest przeciwna podawaniu dzieciom piwa bezalkoholowegeo, bo wyrabia nawyk sięgania po alkohol. Ale postanawiam jednak przyjrzeć się składom i jestem zaskoczona. Faktycznie, piwo 0 proc. pod względem składników wygląda lepiej niż popularne napoje gazowane.

Chemia z bąbelkami

Zaczynam od przeczytania składu oranżady o czerwonym kolorze. Na pierwszym miejscu w jest woda, i na tym dobre składniki się kończą. Dodano tu cukier, dwutlenek węgla, kwas cytrynowy, aromat, barwnik E150d i dwa konserwanty - benzoesan sodu i sorbinian potasu. W 100 ml tego napoju jest prawie 9 g cukru, czyli niecałe dwie łyżeczki od herbaty. Wypijając szklankę, dostarczamy do naszego organizmu 3,5 łyżeczki cukru.

Z kolei napój gazowany o smaku pomarańczowym ma w składzie m.in. syrop fruktozowo-glukozowy, sorbinian potasu (konserwant), aromaty, słodziki - acesulfam K i suklaroza. Do napoju dodano jeszcze barwnik E160e i gumę arabską, która pełni funkcję stabilizatora.

Niedoceniany agrest. Pyszny i bardzo zdrowy

Podobne składniki znalazłam w napoju gazowanym o niebieskim kolorze. Za tę barwę odpowiada błękit brylantowy FCF. Tego składnika nie wolno stosować np. w Szwajcarii. Uważa się, że spożycie dużej ilości tego barwnika może wywoływać astmę, pokrzywkę i reakcje alergiczne. Wiele sztucznych barwników dodawanych do tego typu napojów może zaburzać koncentrację u dzieci.

Nie jest zaskoczeniem, że napoje gazowane zawierają ogromne ilości cukru. Ten z kofeiną ma aż 11 g w 100 ml, co oznacza, że w 200 ml jest prawie 22 g, czyli 4,5 łyżeczki cukru, a w litrze... 22 łyżeczki.

Zdaniem bostońskich naukowców przez ostatnie 30 lat słodkie napoje gazowane przyczyniły się do 133 tys. zgonów z powodu cukrzycy, 45 tys. spowodowanych chorobami serca i 6,5 tys. z powodu raka.

Statystyczny Polak wypija 184 litry napojów bezalkoholowych rocznie, w tym ok. 60 l napojów gazowanych. Są tacy, którzy spożywają tego typu trunki codziennie i nie wyobrażają sobie bez nich życia. A to niestety prosta droga do otyłości, cukrzycy typu II czy problemów z żołądkiem.

Piwo bezalkoholowe nie straszy składem

Stawiając obok popularnych napojów gazowanych piwa bezalkoholowe, okazuje się, że jest w nich mniej chemii.

Piwa bezalkoholowe to kategoria produktów, która z roku na rok notuje wzrost sprzedaży. Według danych Nielsen, od marca 2019 r. do marca 2020 r. Polacy wydali na ten trunek aż 850 ml złotych. Piwa bezalkoholowe dostaniemy w wersji "standardowej" oraz smakowej. Marakuja, limonka, wiśnia, mango, jabłko - do wyboru, do koloru. Zatrzymuję się przy lodówce i sprawdzam składy kilku napojów.

Piwo 0 proc. o smaku limonki i mięty, na pierwszym miejscu na etykiecie ma wodę. Potem słód jęczmienny, cukier, sok cytrynowy, naturalne aromaty, regulator kwasowości - kwas cytrynowy i wyciągi z chmielu i jęczmienia. To wszystko.

Następne piwa 0 proc. wyprodukowano z podobnych składników. Do większości z nich dodano różnego rodzaju soki. Co wiąże się z tym, że cukier również gości w tych napojach, ale jest go znacznie mniej niż w popularnych napojach gazowanych. Przykładowe piwo 0 proc. ma 7,1 g cukru w 100 ml, czyli w szklance ponad 2,5 łyżeczki. Ale udaje mi się znaleźć takie, które ma zaledwie 4,5 g cukru w 100 ml, czyli w 200 ml szklance mieści się 1,8 łyżeczki cukru. Cały czas sporo, ale dużo mniej niż w kolorowych napojach gazowanych. W niektórych przypadkach różnica jest nawet dwukrotna.

Najlepszym napojem do picia w upalne dni jest oczywiście woda. Jeżeli nie możemy obejść się bez słodkiego smaku, można dodać do niej świeże owoce. A napoje gazowane? Pijmy z umiarem i wybierajmy świadomie.