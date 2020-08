Wyprawka szkolna 2020. Poradnik dla rodziców

Nowy rok szkolny to ważne decyzje zakupowe. Jak dobrze uzupełnić wyprawkę szkolną? Na co zwracać uwagę przy kupowaniu mebli dla dziecka? UOKiK przygotował podpowiedź dla rodziców uczniów.

Rok szkolny 2020/2021 coraz bliżej. Uczniowie mają wrócić do szkół, jak przed pandemią, więc ważne, by dobrać odpowiedni plecak czy tornister. Edukacja to jednak sporo godzin przy biurku, a z racji, że może wrócić nauka zdalna, warto też zastanowić się nad odpowiednim biurkiem i fotelem dla dziecka

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował poradnik dla rodziców, który pomaga wybrać odpowiednie produkty dla uczniów. Z ubiegłorocznych badań CBOS, dotyczących wydatków rodziców na edukację dzieci na cały rok szkolny, wynika, że średnio wydawali oni 1120 zł. Część tej kwoty kompensuje program "Dobry start", czyli 300 zł wyprawki dla każdego ucznia na każdy rok edukacji.

- Przygotowaliśmy porady, które pomogą przy wyborze mebli do nauki, tornistrów i odblasków. Najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo uczniów. Podpowiadamy na co zwrócić uwagę, aby dzieci nie obciążały nadmiernie kręgosłupów, odrabiając przy biurku lekcje czy idąc z plecakiem do szkoły, a także aby były z daleka widoczne dla kierowców. W naszym poradniku zwracamy też uwagę na wygodę korzystania i jakość wykonania produktów przeznaczonych dla uczniów - powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Obejrzyj: Rodzice boją się posłać dzieci do szkoły. "Nie ma co stwarzać psychozy"

Tornistry i plecaki

Zgodnie z zapowiedziami ministra edukacji, uczniowie mają we wrześniu wrócić do szkolnych ławek. Niezbędny będzie więc tornister lub plecak. Jak radzi UOKiK, dobrze, by posiadał on sztywną konstrukcję - jest to zdrowsze dla kręgosłupa i sprzyja prostowaniu się dziecka. Taka konstrukcja chroni też plecy przed uwieraniem, nawet jeśli rzeczy w środku nie są ułożone.

Zalecana waga tornistra z wypełnieniem uznana za nieszkodliwą dla dziecięcego kręgosłupa to 10 proc. wagi ucznia, czyli dziecko ważące 20 kg powinno dźwigać nie więcej niż 2 kg. Dlatego kupując tornister najlepiej wybrać najlżejszy, a także dostosowany do wzrostu ucznia i tego, co musi w nim nosić. Oprócz zeszytów i podręczników powinny się w nim zmieścić np. woda czy drugie śniadanie.

Warto też sprawdzić, czy tornister ma wyprofilowany stelaż, najlepiej z wybrzuszeniem na odcinku lędźwiowym, aby dobrze przylegał do pleców. Przydatne będą także pasy biodrowe lub piersiowe (dobrane do wzrostu dziecka), które odciążają plecy oraz ramiona i stabilizują ciężar. Szelki powinny być szerokie i miękkie, aby nie uwierały dziecka. Powinno móc się je też regulować.

Jeśli dziecko ma daleko do szkoły, a droga jest równa, warto zastanowić się nad tornistrem z kółkami. Te powinny być duże i wytrzymałe, najlepiej gumowane. Trzeba jednak pamiętać, że takie modele są cięższe, co może być uciążliwe, jeśli w szkole lekcje odbywają się na różnych piętrach.

Ważna jest też wygoda użytkowania. Dobrze, aby komora główna miała przegrody. Można wtedy odpowiednio ułożyć zawartość plecaka – duże książki bliżej pleców, z przodu zeszyty, piórnik itp. – tak, żeby tornister był dobrze wyważony.

W środku przyda się też mała kieszonka na suwak, w której dziecko może schować kieszonkowe, klucze czy legitymację. Praktyczna jest także oddzielna kieszeń na jedzenie, najlepiej z folią izolacyjną chroniącą przed wysoką temperaturą, oraz boczne kieszenie, które pomieszczą butelki z napojem.

Meble do nauki

W zależności od rozwoju epidemii, lekcje - przynajmniej w niektórych szkołach - mogą odbywać się zdalnie. Ważne, by uczeń miał wygodne i funkcjonalne miejsce do nauki w domu. Najważniejsze są oczywiście biurko czy stolik pod komputer i krzesło - najlepiej fotel obrotowy.

Jak radzi UOKiK, meble należy dobierać do wzrostu ucznia, dzięki czemu uniknie wad postawy. Dobrym rozwiązaniem są też takie z możliwością kilkustopniowej regulacji wysokości. Najlepiej na zakupy wybrać się razem z dzieckiem.

Podczas wyboru stolika czy biurka trzeba sprawdzić, czy łokcie dziecka spoczywają na blacie na takiej wysokości, aby nie musiało pochylać się nad zeszytami, powodując nadmierne wygięcie kręgosłupa. Natomiast uda dziecka nie powinny dotykać spodu blatu.

Kupując krzesło lub fotel należy zwrócić uwagę na wyprofilowanie oparcia, wysokość (lub możliwość jej regulacji) i głębokość siedziska. Regulacja wysokości siedziska gwarantuje oparcie stóp na podłodze, a regulacja oparcia pozwala dostosować je do naturalnej krzywizny pleców.

Dobre krzesło - jak podaje Urząd - zapewnia podparcie części lędźwiowej kręgosłupa oraz pleców przynajmniej do wysokości łopatek. Podłokietniki stanowią dodatkowe wsparcie rąk. Z kolei kółka ułatwiają przysuwanie się i odsuwanie od biurka, a także pozwalają na sięganie do innych mebli ustawionych w pobliżu.

Odblaski

W drodze do szkoły zawsze, a już w szczególności podczas jesiennej i zimowej szarugi, jest bezpieczeństwo i bycie widocznym na drodze. Odblaski są konieczne, jeśli dziecko porusza się poza terenem zabudowanym. Jak podkreśla UOKiK, najlepiej, aby tornister lub plecak miał odblaski z tyłu, z boku i na szelkach. Można je także np. naszyć na ubranie lub nosić na ręce.

Przed zakupem należy sprawdzić, czy produkt ma znak CE. To deklaracja producenta, że odblask spełnia wszystkie wymagania techniczne i prawne. Ważne też, by zwrócić uwagę na wymiary. Odblask swobodnie wiszący powinien mieć wielkość od 15 do 50 cm2. Jeśli powierzchnia odbijająca umieszczona jest po jego obu stronach, może mieć maksimum 1 cm grubości.

Im niżej umieszczony odblask, tym szybciej odbija je światła reflektorów, w efekcie czego kierowca wcześniej zauważy dziecko. Od czasu do czasu trzeba sprawdzić, czy taśmy odblaskowe przyszyte na stałe do ubrania się nie wytarły. Właściwości tracą też odblaski z tworzywa sztucznego i folii pryzmatycznych, do których dostała się woda.

