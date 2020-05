Elektrownia Powiśle. 20 maja otwarcie części handlowej dla mieszkańców stolicy

Jak poinformowały władze elektrowni za pośrednictwem biura prasowego, część handlowa będzie czynna od poniedziałku do soboty od godz. 10:00 do 22:00 i od godz. 10:00 do 21:00 w niedziele (z wyłączeniem niedziel wolnych od handlu). Elektrownia Powiśle otworzy się na klientów już w środę 20 maja.