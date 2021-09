Emeryci dostaną podwyżki. Waloryzacja będzie rekordowa

Waloryzacja to nie wszystko

Los emerytów mają poprawić zmiany proponowane w Polskim Ładzie. - Biorąc pod uwagę średnią emeryturę kobiet (ok 2,1 tys. zł) i mężczyzn (ok. 3 tys. zł) możemy powiedzieć, że około 90 proc. seniorów skorzysta na zmianach, które wprowadza rząd - mówił w "Money. To się liczy" Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego. - Ta główna zmiana to oczywiście kwota wolna od podatku. Pamiętajmy jednak, że emeryci będą musieli opłacać składkę emerytalną - dodał.