Emerytura może być wyższa. Rusza nowy program

Będą one opłacone od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż 50 proc. wysokości płacy minimalnej (obecnie 2150 zł.). Z kolei wysokość tych składek w przypadku składek emerytalnych i rentowych to wynosi 591,68 zł miesięcznie. To oznacza, że jeśli rodzice podpiszą umowę uaktywniającą z osobą na emeryturze, to dzięki dodatkowym składkom jej świadczenie będzie mogło być wyższe.