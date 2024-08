Rodzice z Koszalina stratni przez babciowe. "To jest niedorzeczne"

- Założeniem programu było to, by zwolnić rodziców z pokrywania kosztów za opiekę żłobkową czy wczesnodziecięcą. Za ostateczną decyzję, jeśli chodzi o kształt opłat, odpowiadają władze samorządowe. Natomiast ja rozpoczęłam już dialog z panem prezydentem, by przekonać go, by to mieszkańcy w maksymalny sposób mogli korzystać ze świadczenia, a nie miasto. Umówiliśmy się z panem prezydentem na kolejną rozmowę jeszcze we wtorek po południu - przekazała w rozmowie z money.pl.