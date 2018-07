Emerytury dla matek czwórki dzieci coraz bliżej. Projekt niedługo ujrzy światło dzienne

Matki, które przez całe życie zajmowały się wychowywaniem dzieci i z tego powodu nie pracowały, nie mają dziś szansy na emeryturę. To się zmieni już za kilka miesięcy.

"Money. To się liczy". PiS daje pieniądze matkom, by Polacy mogli realizować swoje marzenia

Ministerstwo ma też pomysł skierowany do kobiet, które wychowując czworo (lub więcej) dzieci i znalazły siły, by pracować. Ich emerytury zostaną ponownie przeliczone. Jeśli okaże się, że są niższe niż minimalna, otrzymają wyrównanie.

- Jeśli będzie akceptacja premiera, skierujemy go do konsultacji. Chcemy, żeby odbyły się one w okresie wakacyjnym, tak by we wrześniu ustawa mogła trafić do Sejmu. Od nowego roku mogłaby zacząć obowiązywać - powiedziała odpowiedzialna w rządzie za sprawy społeczne Beata Szydło.