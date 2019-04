Emerytury i renty. Śląsk zawyża statystyki. Najwięcej wypłat i na największe kwoty

Średnia miesięczna emerytura i renta wynosiła prawie 2222 zł brutto na koniec 2018 roku. Na zbliżonym poziomie są wypłaty w całym kraju. To marne pieniądze, a i tak statystyki mocno zawyża Śląsk, gdzie jest grubo ponad milion mieszkańców pobierających takie świadczenie.

Podczas gdy średnia krajowa to niecałe 2222 zł brutto, na Śląsku przeciętna emerytura i renta jest o 400 zł wyższa. W pozostałych regionach waha się od 1900 do 2240 zł brutto. Wyłączając Śląsk średnia wyniosłaby niecałe 2050 zł brutto.

W sumie w statystykach GUS widnieje prawie 9,2 mln emerytów i rencistów. W tym około 1 mln 157,4 tys. pobiera świadczenie z KRUS. W przypadku rolników miesięczne wypłaty są praktycznie głodowe - średnia to 1226,85 zł brutto. Nawet na Śląsku to zaledwie 1405 zł brutto.

W porównaniu do 2017 roku liczba emerytów i rencistów wzrosła o blisko 3 proc. Było tak we wszystkich województwach - od 2,4 proc. w lubelskim do 3,9 proc. w zachodniopomorskim. W szybszym tempie zwiększyły się wypłaty - przeciętnie o 3,9 proc. W ślaskim zwyżka była stosunkowo najmniejsza (o 3,6 proc.), a najwyższa w lubuskim i wielkopolskim (do 4,9 proc.).