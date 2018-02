Emerytury większe niż myślisz. Pomoże waloryzacja i wyższa kwota wolna

Już od marca rozpoczną się podwyżki rent i emerytur. To efekt waloryzacji, która wyniesie prawie 3 proc. Jednak ci, którzy dostają najniższe świadczenia, zyskają jeszcze więcej.

Tymczasem, jak zauważa poniedziałkowy " Fakt ", to nie koniec dobrych informacji dla emerytów i rencistów. Dzięki wprowadzonej przez Mateusza Morawieckiego, dziś premiera, a wcześniej ministra finansów, podwyżce kwoty wolnej od podatku , osoby o najniższych świadczeniach mogą liczyć na jednorazowy zastrzyk gotówki.

Ponad dwukrotny wzrost kwoty wolnej (z nieco ponad 3 tys. zł do 6,6 tys. zł) spowoduje, że ci, których dochody są najniższe, zapłacą mniejszy podatek za 2017 rok. Jak zauważa dziennik, chodzi o niemałe pieniądze. - W przypadku emerytów lub rencistów z dochodem 550 zł miesięcznie, nadpłata podatku to aż 120 zł - czytamy w "Fakcie".

Dziennik zauważa, że na zwrot pieniędzy mogą liczyć ci, których miesięczne świadczenie wynosi do ok. 900 zł. To nawet dwa miliony osób.