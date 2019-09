Emerytury z 500+. Nawet 631 zł dla najbiedniejszych

W przyszłym roku sytuacja najbiedniejszych seniorów może znacznie się poprawić. Szykuje się rekordowo wysoka waloryzacja emerytur, najpewniej po raz kolejny wypłacona będzie też 13. emerytura. Do tego niektórzy załapią się jeszcze na dodatek 500 zł.

Nawet 631 zł zyskają najbiedniejsi emeryci już w 2020 r. Nie dość, że świadczenie wzrośnie ze względu na waloryzację, to jeszcze seniorzy w najtrudniejszej sytuacji mogą liczyć na 500+ z programu dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Otóż od października nie tylko niepełnosprawni mogą wnioskować o wypłatę dodatku 500 zł miesięcznie, dotyczy to także seniorów powyżej 75. roku życia. którzy otrzymują najniższe emerytury.

Sama waloryzacja (czyli przystosowanie wysokości emerytury do rosnących zarobków i kosztów utrzymania), jak szacuje "Super Express", to kolejne 4,04 proc. Przy założeniu, że zostanie utrzymana waloryzacja kwotowo-procentowa, najbiedniejsi emeryci zyskają 57 zł miesięcznie. A do tego premier Mateusz Morawiecki zapowiedział niedawno, że w przyszłorocznym budżecie znajdą się pieniądze na 13. emeryturę, a dla seniorów oznacza to jednorazową wypłatę 888 zł na rękę.