Emerytury z ZUS. Rekordziści w Lublinie mają od 22 tys. zł, do... 2 groszy miesięcznie

2 grosze - to najniższa emerytura w województwie lubelskim. Z drugiej strony - emerytalny krezus w tym regionie co miesiąc otrzymuje 22 tys. zł. Te dane pokrywają się z tymi ogólnokrajowymi.

Najniższa emerytura należy się kobiecie, która przez całe życie ubezpieczona była tylko raz. Przez jeden dzień, z symboliczną składką. To właśnie dlatego jej świadczenie wynosi 2 grosze, co automatycznie oznacza rekord nie tylko w województwie, ale i w całym kraju.

Drugi biegun to z kolei mężczyzna, który na emeryturę przeszedł dopiero w wieku 80 lat. Pracował więc o 15 lat dłużej niż powinien - w sumie 61 lat. To ma odzwierciedlenie w jego świadczeniu, które co miesiąć wynosi ponad 22 tysiące złotych.