eParagon ma zastąpić papierowy wydruk. Środowisko i budżet skorzystają, ale przedsiębiorcy się boją

Świstek papieru, który dostajemy po każdych zakupach, towarzyszy nam już od wielu lat. Jednak już w przyszłym roku ma się pojawić alternatywa - eParagon, do którego każdy będzie miał dostęp przez internet. Zyskać ma na tym budżet oraz środowisko. Ale mniejsi przedsiębiorcy się obawiają.

Przedstawiciele tych instytucji przekonują, że rozwiązanie ma same zalety. - eParagon to odpowiedź na zapotrzebowanie, które zaobserwowaliśmy u naszych partnerów. Najważniejsze w tej usłudze jest to, że spełnia oczekiwania detalistów oraz konsumentów, którzy zyskują swobodę dostępu do swoich paragonów - mówi Robert Łaniewski, prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.