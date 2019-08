Eurocash: małe sklepy skorzystały na zakazie handlu

Małym sklepom związanym z grupą Eurocash, które są otwarte w niedziele niehandlowe, zakaz handlu wyszedł na dobre - przekonuje Jacek Owczarek, członek zarządu Grupy Eurocash.

- Wbrew opiniom głoszonym przez niektórych komentatorów, trend zamykania się sklepów detalicznych w naszym kraju wyhamowuje. W 2018 roku, który był pierwszym rokiem ograniczenia handlu w niedziele, zamknięto ok. 3 tys. sklepów. Rok wcześniej ta wartość była o 20 proc. wyższa - przekonuje w rozmowie z portalem dlahandlu.pl Jacek Owczarek, członek zarządu Grupy Eurocash.

Zapytany o to, jak zakaz handlu w niedziele wpłynął na przedsiębiorców związanych z Eurocashem, Owczarek odparł, że z jego obserwacji wynika, że okazała się korzystna.

- Tę opinię potwierdzają także dane Nielsena, z których wynika, że w segmencie sklepów tej wielkości w ciągu 12 miesięcy (do maja 2019 roku) sprzedaż wzrosła o 12,5% rok do roku, czyli najwięcej ze wszystkich kanałów sklepów spożywczych. Tempo to było wyraźnie wyższe od wzrostu sprzedaży w dyskontach. Większe sklepy, których właściciele nie są w stanie prowadzić samodzielnie już nie są takim beneficjentem zakazu jak te mniejsze.