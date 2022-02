Eurojackpot. Duże zmiany w grze: dwa losowania, do wygrania 500 mln zł

Grę liczbową Eurojackpot czeka wiele dużych zmian. Najważniejszą nowością będą dwa losowania gry tygodniowo. Do obecnych piątkowych dojdą losowania we wtorki, co oznacza więcej szans na wygraną w tygodniu. Z kolei maksymalna pula na główne wygrane zwiększy się z 90 do 120 milionów euro, czyli do ponad pół miliarda złotych.