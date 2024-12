Eurojackpot zdekodowany. Te numery najczęściej wypadają w losowaniach

ChatGPT przeanalizował dla nas statystyki losowań Eurojackpot od początku istnienia loterii w 2012 roku do 29 listopada 2024 roku. Najczęściej losowane liczby główne i euroliczby przedstawiają się następująco:

Ostatnie losowania przyciągnęły uwagę ze względu na znaczące kumulacje i wygrane. Na przykład, ostatnia kumulacja wyniosła aż 520 mln zł, jednak nikt nie zdobył głównej nagrody . Najwyższe były wygrane II stopnia, a jedna z nich padła w Polsce. Do gracza z naszego kraju trafi aż 16 475 866,10 zł.

"Szczęśliwy kupon (..) nabyto w punkcie LOTTO przy ul. Grażyny 4 w Krakowie . To najwyższa wygrana w Eurojackpot, jaka padła w tym mieście" - poinformował Totalizator Sportowy.

Eurojackpot to popularna gra liczbowa odbywająca się w 18 państwach europejskich, w tym także w Polsce. Każdy losowy zakład kosztuje 12,5 zł i umożliwia wygraną osiągającą setki milionów złotych, co czyni ją jedną z najbardziej atrakcyjnych europejskich loterii. Losowania odbywają się w Helsinkach we wtorki oraz piątki.