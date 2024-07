Analiza 100 losowań Eurojackpot. Wybraliśmy liczby i puściliśmy kupon

Jak nam poszło?

Odpowiedź "nie najlepiej" jest bardzo łagodnym eufemizmem określającym nasz marny wynik. Liczby, które padły we wtorkowym losowaniu to 5, 14, 25, 26, 44 oraz 8 i 10. Oznacza to, że w żadnej konfiguracji nie trafiliśmy choćby "trójki" w schemacie (2+1), co pozwalałoby nam cieszyć się z wygranej w kwocie 41,10 zł.