Europa odetnie się od rosyjskiej ropy? "Mało prawdopodobne"

- Myślę, że na razie taka perspektywa jest mało realna, patrząc na to, jak długo Europie przychodzi podjąć decyzję odnośnie ewentualnego embarga. Hamulcowym mogą być, chociażby Niemcy, które przez ostatnie lata mocno uzależniały się od ropy i gazu z Rosji. Nawet kraje, które rezygnują z rosyjskich surowców, jak np. Wielka Brytania, robią to z jakimś buforem czasowym - powiedział w programie "Money. To się Liczy" dr Jakub Bogucki, analityk e-petrol.