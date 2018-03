European Executive Forum już w kwietniu

Najbardziej merytoryczne wydarzenie o tematyce przywództwa, zarządzania i innowacji odbędzie się już 9 i 10 kwietnia w hotelu Sheraton w Warszawie! Podczas „European Executive Forum” grono polskich i zagranicznych autorytetów nauki, biznesu i polityki debatować będzie o przyszłości europejskiej gospodarki w dobie cyfryzacji i digitalizacji.

Dwudniowy międzynarodowy kongres odbędzie się pod hasłem „Technologia – Innowacje – Inwestycje”. Wydarzenie co roku odwiedzają wybitni eksperci z całego świata, a to prestiżowe spotkanie zdobyło sobie renomę jednego z najważniejszych wydarzeń liderów biznesu i nauki.

Europa jest w fazie gigantycznych zmian związanych z czwartą rewolucją przemysłową oraz cyfryzacją i digitalizacją. „European Executive Forum” to wyjątkowa platforma skupiająca grono eksperckie, które dzięki twórczej dyskusji, wymianie poglądów i doświadczeń wychodzi naprzeciw zagadnieniom związanym z nieustannie zmieniającą się gospodarką.

Wśród Gości Specjalnych tegorocznej edycji będą m.in. Sony Kapoor - Dyrektor think tanku Re-Define, CEO Court Jesters Consulting, makroekonomista, były doradca m.in.: Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, ONZ oraz rządu norweskiego, Bernd Lucke - Profesor Ekonomii, wykładowca na Uniwersytecie w Hamburgu i University of British Columbia, były konsultant Banku Światowego, Santiago de la Cierva - Profesor IESE Business School, założyciel i pierwszy dyrektor międzynarodowej agencji telewizyjnej ROMEreports, prof. dr hab. Krzysztof Michalik - Wydział Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Rektor, Politechnika Warszawska, prof. Witold Orłowski - Ekonomista, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Gł. Doradca ekonomiczny PwC Polska oraz Prof. Cezary Wójcik - Profesor nadzwyczajny Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Założyciel i dyrektor Center for Leadership.