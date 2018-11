Europejska loteria dała nad Wisłą 13 milionerów. W piątek ktoś był bardzo blisko

Szczęście uśmiechnęło się wczoraj do uczestnika loterii Eurojackpot, który zgarnął nagrodę czwartego stopnia i wzbogacił się o 771 186.40 zł. Kolejni wygrani musieli się zadowolić kwotą poniżej 1000 zł. Już za tydzień w puli nagród może być blisko pół miliarda złotych.

Po piątkowym losowaniu wiadomo, że tym razem nikt nie zgarnął głównej nagrody w loterii Eurojackpot . Za tydzień po raz kolejny będzie można zagrać zagrać o rekordowe 390 mln zł. To jednak nie koniec dobrych wiadomości - zapowiada organizator. "Za tydzień w puli na wygrane II stopnia może znaleźć się nawet 100 mln zł. Oznacza to, że łączna wartość puli na wygrane I i II stopnia w kolejnym losowaniu Eurojackpot może wynieść prawie pół miliarda złotych" – czytamy w komunikacie na stronie organizatora.

Brak głównej nagrody nie oznacza, że w piątek do Polaków nie uśmiechnęło się szczęście. Nagroda IV stopnia (skreślenie poprawnie 4 głównych liczb i dwóch dodatkowych) wystarczyła do wygrania ponad 700 tys. zł. Nie brakowało także zwycięzców mniejszych sum, co pokazuje tabela poniżej.