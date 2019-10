Faktoria wprowadza faktoring pełny

Faktoria rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2018 roku. Dokładnie po roku spółka ma w swoim portfolio już kompleksową ofertę faktoringową dla mikrofirm. Obecnie wprowadza usługę faktoringu pełnego.

Finansowanie sprzedaży z przejęciem ryzyka skierowane jest do firm, które sprzedają lub chcą sprzedawać swoje usługi z wydłużonym terminem płatności - Przedsiębiorcy, którzy sprzedają na termin płatności, udzielają tym samym kredytu swoim odbiorcom. Zachowują się jak bank. W odróżnieniu od banku, nie mają jednak kompetencji do oceny zdolności płatniczej odbiorcy i również nie są w stanie przeprowadzić skutecznej windykacji. Poprzez to nie zabezpieczają ryzyka braku płatności, wystawiając swój biznes na ryzyko utraty płynności finansowej, a ta z kolei może prowadzić do upadłości – tłumaczy Michał Należyty , Członek Zarządu Faktorii.